Festnahmen nach Eierwürfen und Abbrennen von Pyrotechnik

Tempelhof-Schöneberg/Mitte

Nr. 2613

Einsatzkräfte der 21 Einsatzhundertschaft haben gestern Abend drei Personen vorübergehend festgenommen, die zuvor mit Eiern geworfen und Pyrotechnik gezündet haben sollen. In der Zeit zwischen 16.30 bis 1.30 Uhr überwachten die Einsatzkräfte den Bereich rund um die Steinmetz- und Potsdamer Straße anlässlich „Halloween“. Kurz nach 19 Uhr hielten sich bis zu etwa 70 Jugendliche und junge Männer auf der Potsdamer Straße auf, die teilweise vorbeifahrende Fahrzeuge mit Eiern beworfen und Feuerwerkskörper gezündet haben sollen. Nach einem Zeugenhinweis entdeckten die Polizistinnen und Polizisten in einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Potsdamer Straße drei vorbereitete Brandsätze, die sie sicherstellten. Insgesamt drei Jugendliche wurden vorübergehend festgenommen und insgesamt 24 Personen und zwei Fahrzeuge überprüft. Die Einsatzkräfte erteilten elf Platzverweise und beschlagnahmten Feuerwerk. Ermittelt wird nun unter anderem wegen Verstöße gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz.

In der Brunnenstraße im Ortsteil Gesundbrunnen wurden Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn von Jugendlichen mit Eiern beworfen. Teilweise stieg die Zahl der dort stehenden Personen auf bis zu 150 an. Auch hier sollen vorbeifahrende Fahrzeuge mit Eiern beworfen und Böller gezündet worden sein. Einsatzkräfte und Fahrzeuge der Polizei Berlin wurden ebenfalls mit Eiern beworfen. Auch hier wurden Platzverweise erteilt und Strafermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Kurz nach 21 Uhr entfernten sich alle Jugendlichen aus dem Bereich.