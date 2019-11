Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 2608

Gestern Abend wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Neukölln schwer verletzt. Der 21-Jährige fuhr mit seinem Motorrad gegen 19.30 Uhr auf der Hermannstraße in Richtung Britzer Damm. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein 39-jähriger Mercedes-Fahrer aus einer Parklücke in der Hermannstraße ausparkt sein und gewendet haben. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem der Fahrer der Suzuki mit seinem Motorrad stürzte. Aufgrund der schweren Rumpf- und Armverletzungen musste der 21-jährige durch Rettungskräfte der Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht werden, in dem er stationär aufgenommen wurde. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 hat die Ermittlungen übernommen.