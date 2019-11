Tödlich verlaufener Verkehrsunfall

Nr. 2606

Ein Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Neukölln verlief mit tödlichem Ausgang. Nach ersten Erkenntnissen und bisherigen Ermittlungen war kurz vor 15 Uhr ein 43-Jähriger mit einem Mercedes-LKW auf der Emser Straße in Richtung Karl-Marx-Straße unterwegs. Kurz vor der Einmündung Karl-Marx-Straße verlor ein 57-jähriger Fußgänger sein Gleichgewicht und stürzte auf die Fahrbahn. Dort wurde er von dem herannahenden LKW überrollt und erlitt tödliche Verletzungen. Der alarmierte Verkehrsermittlungsdienst und das Verkehrsunfallkommando der Polizeidirektion 5 trafen am Ort ein und führten die Bearbeitung des Verkehrsunfalles durch. Unter anderem wurde der Unfallort digital eingemessen und ein Unfallgutachter hinzugerufen. Die Ermittlungen dauern an.