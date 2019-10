Streit vor Lokal

Nr. 2605

Zeugen alarmierten in der vergangenen Nacht die Polizei zu einer Auseinandersetzung nach Mitte. Nach den bisherigen Erkenntnissen und Angaben der Zeugen verlagerte sich gegen 23.50 Uhr ein Streit aus einem Lokal in der Rathausstraße auf den Gehweg. Dort sollen mehrere Personen einen zunächst unbekannten jungen Mann umringt und zu Boden geschubst haben. Anschließend verließ die etwa fünfköpfige Gruppe den Ort. Passanten leisteten Erste Hilfe und wählten den Notruf. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 23-jährigen Mann in ein Krankenhaus, wo er wegen seines berauschten Zustands stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat führt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3.