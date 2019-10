Autos brannten

Nr. 2602

In der vergangenen Nacht brannten mehrere Autos in Lichtenberg. Gegen 3 Uhr bemerkte eine Anwohnerin des Freesienweges einen Knall, sah aus ihrem Fenster mehrere in Flammen stehende Autos und alarmierte die Feuerwehr und die Polizei. Die Brandbekämpfer löschten einen in Vollbrand stehenden BMW. Ein weiterer BMW und ein Ford brannten durch die übergreifenden Flammen ebenfalls und mussten gelöscht werden. Ein in der Nähe stehender Toyota wurde durch die Hitzeeinwirkung des Feuers beschädigt. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt ermittelt nun wegen Brandstiftung.