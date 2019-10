Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verunglückt

Nr. 2601

Gestern Abend kam es in Wilmersdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer starb. Ersten Ermittlungen und Zeugenaussagen zufolge befuhr der 53-jährige Motorradfahrer gegen 19 Uhr die Detmolder Straße von der Blissestraße kommend in Richtung Bundesplatz. Als er nach einem Überholvorgang wieder in die Fahrspur einscheren wollte, sah er ein vor sich auf der Detmolder Straße rückwärts ausparkendes Auto. Daraufhin soll der Motorradfahrer eine Gefahrenbremsung eingeleitet haben, gestürzt sein und gegen den rückwärts ausparkenden, bereits quer auf der Fahrbahn stehenden VW geprallt sein. Der 53-jährige Mann verstarb noch am Unfallort. Der 47-jährige VW-Fahrer kam mit einem Schock ins Krankenhaus. Die Detmolder Straße war aufgrund der Unfallaufnahme zwischen Weimarische Straße und Bundesplatz von 19 Uhr bis 23 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.