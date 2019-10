Mann bei Streit gestoßen, von Zug erfasst und tödlich verletzt – Mordkommission ermittelt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes in Kreuzberg ermittelt seit der vergangenen Nacht die 4. Mordkommission beim Landeskriminalamt. Nach derzeitigen Erkenntnissen war es gegen Mitternacht auf dem Bahnsteig der Linie U8 am Bahnhof Kottbusser Tor zu einem Streit zwischen einer Personengruppe und zwei anderen Männern gekommen. Im Zuge des Streits soll ein Mann aus der größeren Gruppe einen bisher noch nicht eindeutig identifizierten anderen Mann geschubst haben, so dass dieser in das Gleisbett fiel und von einer einfahrenden Bahn so schwer verletzt wurde, dass er trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen wenig später vor Ort verstarb. Der Tatverdächtige flüchtete. Die gemeinsamen Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin wegen des Verdachts des Totschlags dauern an.