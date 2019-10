Nr. 2599

In der vergangenen Nacht brannte in Prenzlauer Berg ein Transporter. Ein Anwohner bemerkte den brennenden VW gegen 3 Uhr in der Maiglöckchenstraße und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Die Fahrerkabine brannte komplett aus. Personen kamen nicht zu Schaden. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung übernommen.