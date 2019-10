Vom LKW überrollt - Frau schwer verletzt

Nr. 2598

Gestern Vormittag erlitt eine Frau bei einem Verkehrsunfall in Köpenick schwerste Verletzungen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge betrat die 37-Jährige, einen Kinderwagen mit ihrem einjährigen Sohn vor sich her schiebend, gegen 11.30 Uhr die Bahnhofstraße, um diese zu überqueren. Ein von links herannahender LKW konnte einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Die Frau wurde von dem LKW überrollt und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Vorher soll sie noch den Kinderwagen von sich weggeschoben haben, so dass das Kind unverletzt blieb. Der 50-jährige LKW-Fahrer blieb ebenfalls unverletzt. Aufgrund der Unfallaufnahme kam es zwischen 11.30 Uhr und 14 Uhr zu umfangreichen Verkehrsmaßnahmen im Bereich der Bahnhofstraße, von denen auch der Tram- und Busverkehr der BVG betroffen waren. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6 führt die Ermittlungen zum Unfallhergang.