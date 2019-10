Einbrecher festgenommen

Nr. 2597

In Reinickendorf nahmen Polizeikräfte gestern Abend einen mutmaßlichen Einbrecher fest. Ein Zeuge hatte gegen 19.30 Uhr beobachtet, wie zwei Männer mittels „Räuberleiter“ auf den Balkon einer im Hochparterre gelegenen Wohnung in der Raschdorfstraße kletterten und sich anschließend Zugang zu dieser verschafften. Der Zeuge alarmierte die Polizei, die in der Nähe einen 22-jährigen Tatverdächtigen festnehmen konnte. Dem Mittäter gelang mit Beute die Flucht. In einem weggeworfenen Rucksack fanden die Polizeikräfte Einbruchwerkzeug. Der Festgenommene wurde für die weiterermittelnde Kriminalpolizei eingeliefert. Die Suche nach dem Mittäter dauert an.