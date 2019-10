Nr. 2596

Unbekannte zündeten in der vergangenen Nacht ein Auto in Buckow an. Ein Zeuge bemerkte den Brand an dem am Quarzweg Ecke Tropfsteinweg geparkten Mazda CX-5 gegen 1.35 Uhr und alarmierte die Rettungskräfte. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Menschen wurden nicht verletzt. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.