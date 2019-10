Im Streit verletzt

Nr. 2595

In der vergangenen Nacht erlitt ein Mann in Charlottenburg-Nord nach einem Streit schwere Verletzungen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand entwickelte sich gegen 1.25 Uhr am Bahnsteig des S-Bahnhofs Jungfernheide zunächst ein verbaler Streit zwischen zwei Männern im Alter von 34 und 36 Jahren. In der Folge erlitt der Jüngere mehrere Stichverletzungen und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wo er operiert werden musste. Lebensgefahr besteht nicht. Auch der Ältere verletzte sich an einer Hand und kam ebenfalls zur Behandlung in eine Klinik. Die Kriminalpolizei der Direktion 2 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.