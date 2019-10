Kind auf Querstange mitgenommen - Radfahrer schwer verletzt

Nr. 2594

Gestern Nachmittag zog sich ein Radfahrer in Pankow schwere Verletzungen zu. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr der 36-Jährige gegen 17 Uhr mit seinem Fahrrad die Kissingenstraße entlang. Dabei soll er verbotenerweise seinen 9-Jährigen Stiefsohn auf der Querstange seines Fahrrads transportiert haben. Der Junge soll mit seinem Fuß in die Speichen des Vorderrads geraten sein, wodurch dieses blockierte. Der 36-Jährige soll daraufhin über den Lenker seines Fahrrades gestürzt sein und sich mehrere Zähne ausgeschlagen, sowie eine Kopfplatzwunde zugezogen haben. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Kind blieb unverletzt.