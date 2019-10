Dieb festgenommen – drei Polizeibeschäftigte verletzt

Nr. 2592

Polizisten nahmen vergangene Nacht einen mutmaßlichen Dieb in Wilmersdorf fest. Gegen 0.20 Uhr soll der später identifizierte 24-Jährige nach Zeugenaussagen eine Bar in der Pariser Straße betreten haben. Dort soll er hinter den Thekenbereich gegangen, eine Kellnerbörse samt Geld gestohlen haben und anschließend in Richtung Ludwigkirchplatz geflohen sein. Die Zeugen beschrieben den alarmierten Einsatzkräften den Tatverdächtigen, sodass diese schnell auf einen in der Nähe wohnenden 24-Jährigen kamen. Mit einem richterlichen Beschluss zur Wohnungsdurchsuchung fuhren die Polizisten dorthin, nahmen ihn im Flur der Wohnung fest und brachten ihn in ein Gewahrsam. In der Wohnung selbst fanden die Polizeikräfte keine Beweismittel. Im Gewahrsam, als der mutmaßliche Rechtsbrecher genauer durchsucht wurde, fanden sie an seinem Körper verborgenes Bargeld, das vermutlich aus dem Diebstahl stammt. In diesem Moment griff er die drei durchsuchenden Polizeibeschäftigten mit Faustschlägen an und verletzte sie leicht. Nur durch den Einsatz von Reizstoff konnte der Angriff beendet und der Tatverdächtige gefesselt werden. Er wurde der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 überstellt. Zwei der Beschäftigten konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen. Der 24-Jährige wurde bei seinem Angriff ebenfalls leicht verletzt und durch einen im Gewahrsam anwesenden Arzt versorgt. Weitere Ermittlungen ergaben zudem, dass er im Verdacht steht am 26. Oktober diesen Jahres, einen Angestellten eines Hotels an der Emser Straße beraubt zu haben.