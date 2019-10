Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 2587

Ein unbekannter Autofahrer hat in der vergangenen Nacht einen Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Mitte schwer verletzt. Der Unbekannte befuhr gegen 23.30 Uhr die Oranienburger Straße aus Richtung Friedrichstraße kommend. Bei einem Überholmanöver erfasste er den ihm entgegenkommenden 21-jährigen Radfahrer. Bei dem Zusammenstoß schleuderte der Radfahrer über die Motorhaube und stürzte anschließend auf die Straße. Die Unfallbeteiligten einigten sich zunächst am Ort. Später jedoch begab sich der 21-jährige Fahrradfahrer in ein Krankenhaus, wo er aufgrund des Verdachts auf ein Schädelhirntrauma stationär verblieb. Die Ermittlungen führt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3.