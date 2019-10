Taxifahrer fremdenfeindlich beleidigt und geschlagen

Nr. 2584

Gestern Abend soll in Charlottenburg der Fahrgast eines Taxis den Fahrer zunächst fremdenfeindlich beleidigt und dann geschlagen haben. Der 43-jährige Fahrgast stieg nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 21.10 Uhr in der Bismarckstraße in das Taxi und soll den 62-jährigen Fahrer noch vor Beginn der Fahrt fremdenfeindlich beleidigt haben. Anschließend soll er ihm dann noch in den Nacken geschlagen haben. Beide stiegen anschließend aus dem Wagen und der Jüngere soll auf dem Gehweg weiter mehrfach auf den Älteren eingeschlagen haben. Verletzungen erlitt der Fahrer dadurch nicht. Alarmierte Polizisten nahmen den mutmaßlichen Schläger fest. Eine durchgeführte Atemalkoholmessung bei dem Mann ergab einen Wert von über 2,2 Promille. Er kam zur erkennungsdienstlichen Behandlung in ein Gewahrsam und kam anschließend wieder auf freien Fuß.