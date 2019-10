Einbrecher festgenommen

Nr. 2582

Polizisten nahmen gestern Abend einen mutmaßlichen Einbrecher in Prenzlauer Berg fest. Anwohner der Käthe-Niederkirchner-Straße beobachteten gegen 20.50 Uhr einen Mann, der abwechselnd mehrere Hauseingangstüren benutzte und alarmierten die Polizei. Zivilfahnder des Abschnitts 16 konnten den Tatverdächtigen feststellen und überprüften ihn. Weitere Ermittlungen ergaben, dass in den Häusern, die der 28-Jährige zuvor betrat, Kellerverschläge aufgebrochen worden waren. Bei dem Tatverdächtigen fanden die Polizisten Einbruchswerkzeug und mehrere Gegenstände aus einem Kellerverschlag. Damit konfrontiert soll der 28-Jährige den Einbruch in einen der Verschläge zugegeben haben. Die Einsatzkräfte brachten den Mann in ein Polizeigewahrsam, wo er erkennungsdienstlich behandelt und anschließend dem zuständigen Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 überstellt wurde.