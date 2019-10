Festnahmen nach mehreren Brandstiftungen

Nr. 2577

Nach mehreren Brandstiftungen in Moabit wurden in der vergangenen Nacht zwei tatverdächtige Jugendliche vorläufig festgenommen. Zunächst brannte gegen 22.15 Uhr in der Kruppstraße ein geparkter Skoda Octavia. Etwa eine dreiviertel Stunde später standen in der Rathenower Straße Bauabfälle in Flammen. Weitere vierzig Minuten später brannte dann ein Bauschuttcontainer in der Stendaler Straße. In der Rathenower Straße Ecke Kruppstraße wurde gegen 0.50 Uhr ein brennender Kleidercontainer festgestellt und zehn Minuten später fackelte in der Kruppstraße ein Mülleimer ab. Alle Brände löschten Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr. Kurz darauf nahmen Polizisten in der Nähe zwei dringend tatverdächtige, jugendliche Mädchen im Alter von 14 Jahren fest. Sie kamen in ein Gewahrsam und wurden erkennungsdienstlich behandelt. Anschließend mussten Erziehungsberechtigte ihre Sprösslinge bei der Polizei abholen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin.