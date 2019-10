Beleidigung mit fremdenfeindlichem Hintergrund angezeigt

Nr. 2576

Gestern Abend kam es in Mitte zu einer Beleidigung mit fremdenfeindlichem Hintergrund. Gegen 18.50 Uhr wurde eine Funkwagenbesatzung in ein Schnellrestaurant am Bahnhof Friedrichstraße alarmiert, nachdem eine unbekannte Frau eine 32-Jährige fremdenfeindlich beschimpft hatte. Während die Beleidigte vor dem Schnellrestaurant auf die alarmierte Polizei wartete, verließ die Täterin über einen anderen Ausgang dieses. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin ermittelt.