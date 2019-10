Autos brannten

Nr. 2571

In der vergangenen Nacht zündeten Unbekannte in Gesundbrunnen zwei Autos an. Passanten bemerkten die Flammen in der Hussitenstraße um kurz nach 3 Uhr und machten zwei in der Nähe befindliche Objektschützer der Polizei darauf aufmerksam. Diese löschten die Flammen zusammen mit alarmierten Einsatzkräften des Polizeiabschnitts 36. Es entstand Sachschaden an den beiden VW. Menschen wurden nicht verletzt. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.