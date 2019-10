Toter nach Wohnungsbrand

Nr. 2570

In der vergangenen Nacht kam nach einem Brand in einer Wohnung in Friedrichsfelde der Mieter ums Leben. Ein Anwohner alarmierte die Rettungskräfte gegen 22.15 Uhr in die Dolgenseestraße, nachdem er starken Brandgeruch und Rauchentwicklung in einem Hochhaus bemerkt hatte. Die Feuerwehr lokalisierte einen Brand in einer Wohnung in der 16. Etage und löschte das Feuer. In der Wohnung wurde der 70-jährige Mieter leblos gefunden. Eine Wiederbelebung verlief erfolglos. Weitere Menschen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.