E-Roller-Fahrer schwer verletzt

Nr. 2569

In der vergangenen Nacht wurde ein E-Roller-Fahrer bei einem Unfall in Friedrichshain schwer verletzt. Gegen 22.40 Uhr war nach ersten Ermittlungen ein 47-Jähriger mit einem Toyota in der Holzmarktstraße in Richtung Mühlenstraße unterwegs und erfasste an der Straße An der Schillingbrücke den 30-Jährigen, der mit einem E-Roller bei Rot von rechts aus auf die Straße gefahren sein soll. In der Folge prallte der 30-Jährige gegen die Windschutzscheibe des Toyotas und wurde schwer verletzt. Ein Notarzt und Rettungskräfte versorgten den Mann zunächst am Ort und brachten ihn dann mit Kopf-, Bein- und Armverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 hat die Unfallbearbeitung übernommen.