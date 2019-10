Brandstiftungen

Nr. 2566

In der Nacht löschten Einsatzkräfte der Polizei Berlin gemeinsam mit der Berliner Feuerwehr in Wilmersdorf zwei Brände. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkten Anwohner gegen 2.30 Uhr einen brennenden Müllcontainer in der Johann-Sigismund-Straße und alarmierten die Polizei. Die am Ort eingetroffenen Einsatzkräfte der 11. Einsatzhundertschaft und des Polizeiabschnittes 24 löschten gemeinsam mit Brandbekämpfern der Feuerwehr mit ihren Bordfeuerlöschern die Flammen eines Müllcontainers und eines in der Nähe stehenden Rollers. Die Hitze des brennenden Müllcontainers beschädigte die Fassade eines danebenliegenden Sportgeschäftes, ein neben dem brennenden Roller geparkter Pkw wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Ein Brandkommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.