Ein Lkw und drei Pkw durch Feuer zerstört

Nr. 2554

Unbekannte haben heute Morgen in Friedrichshain einen Lkw in Brand gesetzt. Gegen 7.15 Uhr bemerkte ein 39-jähriger Passant in der Hausburgstraße einen brennenden Lkw einer Haustechnikfirma und alarmierte die Berliner Feuerwehr. Bis die Brandbekämpfer eintrafen und die Flammen gelöscht hatten, hatte das Feuer noch auf drei Pkw übergegriffen. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen zu der Brandstiftung aufgenommen.