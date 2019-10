Homo- und transphob bedroht, geschlagen und beleidigt - Zeugen gesucht

Nr. 2553

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera erhoffen sich die Ermittler des Polizeilichen Staatsschutzes Hinweise aus der Bevölkerung. In der Nacht vom 8. zum 9. März 2019 sollen die beiden Gesuchten, die zusammen mit einem weiteren, hier bereits bekannten Mann unterwegs waren, gegen 0 Uhr in einer U-Bahn der Linie 2 Richtung Pankow eine Gruppe, bestehend aus drei Männern und einer Frau, homo- und transphob beleidigt sowie bedroht haben. Die Männer trugen anlässlich des Weltfrauentages Frauenkleider. In Höhe des U-Bahnhofs Hausvogteiplatz soll einer der Täter die drei Geschädigten mit der flachen Hand und Faust ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend verließ das Trio den Zug am Bahnhof Märkisches Museum.