Fahrzeug prallt gegen Baum

Nr. 2548

Gestern Nachmittag prallte in Nikolassee ein Autofahrer mit seinen Wagen gegen einen Baum und verletzte sich schwer. Nach den bisherigen Erkenntnissen und Aussagen verlor gegen 17.40 Uhr der 77-Jährige, der mit seinem Opel auf der Potsdamer Chaussee in Richtung Zehlendorf unterwegs war, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Fahrer gab an, er habe nach einem Taschentuch gegriffen und hierbei wohl die Kontrolle verloren. Der Opel schleuderte über den Mittelstreifen, kollidierte mit einen Baum und blieb anschließend auf der rechten Seite liegen. Der Senior erlitt Verletzungen am Kopf und wurde von Rettungskräften der Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht. Die weitere Unfallbearbeitung hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 übernommen.