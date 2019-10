Transporter aufgebrochen – Zwei Festnahmen

Nr. 2547

In der vergangenen Nacht nahmen zivile Kräfte des Polizeiabschnitts 23 zwei Autoknacker in Wilhelmstadt fest. Gegen 2.10 Uhr beobachteten Zivilfahnder in der Seeburger Straße zwei Männer, die sich Zugang zu einem geparkten Transporter verschafften und daraus Arbeitsgeräte entwendeten. Als die mutmaßlichen Täter mit ihrem Mazda flüchten wollten, wurden sie von den Polizistinnen und Polizisten festgenommen. Die beiden Männer, 21 und 26 Jahre alt, wurden festgenommen und in ein Polizeigewahrsam gebracht. Die Kriminalpolizei der Direktion 2 übernimmt die weiteren Ermittlungen.