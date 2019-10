Scheiben eines Wahlkreisbüros beschädigt

Nr. 2542

Heute Vormittag stellte eine Mitarbeiterin die Sachbeschädigung an einer Geschäftsstelle einer Partei in Schöneberg fest. Alarmierte Polizeikräfte fanden um 9.30 Uhr in der Kolonnenstraße in der Fensterfront des Wahlkreisbüros sechs Fensterscheiben vor, die offenbar durch einen bisher unbekannten Gegenstand beschädigt worden waren. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.