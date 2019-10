Scheiben eines Abgeordnetenbüros beschädigt

Nr. 2539

Gestern Vormittag stellte eine Mitarbeiterin eine Sachbeschädigung an einem Abgeordnetenbüro in der Lychener Straße in Prenzlauer Berg fest. Alarmierte Polizeikräfte fanden eine Glastür und ein bodentiefes Fenster vor, die offenbar mit einem Gegenstand stark beschädigt worden waren. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Tat in der vorangegangenen Nacht ereignete. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.