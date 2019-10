Geräusche aus dem Keller - Festnahme

Nr. 2538

Durch die Aufmerksamkeit eines Anwohners konnte heute früh ein mutmaßlicher Geschäftseinbrecher in Mitte festgenommen werden. Gegen 3.25 Uhr hörte der Zeuge verdächtige Geräusche aus dem Keller eines Hauses in der Köpenicker Straße, rief die Polizei und verschloss die Hauseingangstür. Alarmierte Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 32 nahmen wenig später in einem Hausdurchgang den 27-jährigen tatverdächtigen Mann fest. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte sich der Mann Zutritt zu den Kellerräumen des Hauses verschafft, brach dort die Tür zu einem Lagerraum eines Spätkaufs auf und gelangte darüber auch in die Geschäftsräume des Ladens. Seine Beute, Zigaretten und Tabak, soll der 27-Jährige bereits bereitgestellt haben. Der Festgenommene wurde der örtlichen Kriminalpolizei übergeben.