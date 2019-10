Mann auf Parkplatz verletzt

Nr. 2528

In der vergangenen Nacht wurde in Weißensee ein Mann auf einem Parkplatz in der Gartenstraße mit einem Messer verletzt. Nach Angaben des 30-jährigen Mannes lief er gegen 1.30 Uhr an dem Parkplatz eines Krankenhauses vorbei, als ihn zwei unbekannte junge Männer entgegenkamen und einer davon ihn unvermittelt mit einem Messer attackierte. Der Angegriffene erlitt eine Stichverletzung im Bauch und flüchtete in einen nahe gelegenen Imbiss. Von dort wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, in dem er sofort operiert und anschließend stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr bestand nicht. Die weiteren Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung hat ein Fachkommissariat der Direktion 1 übernommen.