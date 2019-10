Auf einem Bahnhof um sich geschossen

Nr.2527

Ein Mann schoss gestern Abend in Britz mehrmals auf einem U-Bahnhof mit einer Schreckschusswaffe. Gegen 22 Uhr alarmierten mehrere Zeugen die Polizei zum U-Bahnhof Grenzallee, da dort ein Mann mit einer Schusswaffe geschossen haben soll. Zeugenaussagen zufolge soll der Mann bereits auf dem Bahnhof Parchimer Allee mit der Waffe hantiert und dort mehrmals in die Luft und auf den Boden gerichtet geschossen haben. Dann stieg er in einen Zug der Linie U7 und fuhr bis zum U-Bahnhof Grenzallee. Dort verließ er den Zug und soll wiederum mehrmals geschossen haben, auch soll er einen Schuss in einen Waggon des Zuges abgefeuert haben. Die eingetroffenen Einsatzkräfte sahen noch selbst die Abgabe eines Schusses, bevor sie ihn aufforderten, die Waffe fallen zu lassen. Dieser Aufforderung kam der 28-Jährige nach, sodass sie ihn festnehmen und in ein Gewahrsam bringen konnten. Die Schreckschusswaffe wurde beschlagnahmt, ebenso wie weitere Beweismittel, die bei einer anschließenden, richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung aufgefunden wurden. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von ungefähr 2,8 Promille. Im Gewahrsam wurde er der Kriminalpolizei überstellt und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen später wieder entlassen. Der 28-Jährige muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten.