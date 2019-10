Scheiben eines Bürgerbüros beschädigt

Nr.2525

In der vergangenen Nacht wurden in Wilmersdorf mehrere Fensterscheiben eines Bürgerbüros beschädigt. Gegen 1.30 Uhr stellte ein Anwohner in der Zähringer Straße verdächtige Geräusche fest und alarmierte die Polizei. Die eingesetzten Polizeikräfte fanden fünf Fensterscheiben vor, die offenbar mit einem Gegenstand beschädigt woorden waren. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.