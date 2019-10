Auto kam bei Verkehrsunfall ins Schleudern

Nr.2522

Gegen einen Mast und einen Baum schleuderte gestern Abend in Nikolassee ein Auto bei einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen war gegen 19 Uhr eine 53-jährige Fahrerin mit ihrem Renault auf der Potsdamer Chaussee in Richtung Wannsee unterwegs. An der Kreuzung Potsdamer Chaussee/Lissabonallee wollte sie nach links in die Lissabonallee abbiegen und fuhr dazu in den Kreuzungsbereich hinein. Dort stieß sie mit dem entgegenkommenden VW des 30-Jährigen zusammen, der im weiteren Verlauf zunächst gegen einen Ampelmast und anschließend gegen einen Baum stieß. Alarmierte Rettungskräfte brachten die leichtverletzte 53-Jährige zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Den 30-Jährigen brachten weitere Sanitäter wegen der Schwere seiner Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Unfallbearbeitung übernimmt der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion 4.