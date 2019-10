Zigarettenautomat gesprengt

Nr.2518

Unbekannte sprengten in der vergangenen Nacht einen Zigarettenautomaten in Schmöckwitz. Ein Anwohner der Wernsdorfer Straße hatte gegen 23.15 Uhr einen lauten Knall gehört und bei einem Blick aus dem Fenster zwei Personen davonrennen sehen. Daraufhin hatte er die Polizei verständigt. Die alarmierten Polizeikräfte stellten vor Ort einen vermutlich mittels Pyrotechnik vollkommen zerstörten Zigarettenautomaten fest. Aufgrund der Wucht der Explosion waren Teile des Automaten bis zu 10 Meter durch die Luft geschleudert worden. Ob die Täter Beute in Form von Bargeld oder Zigaretten gemacht hatten, ließ sich noch nicht klären. Die Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion dauern an.