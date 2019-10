Auseinandersetzung vor Lokal

Nr.2503

Vor einer Diskothek in Rudow kam es heute früh zu einer Auseinandersetzung, bei der sieben Personen verletzt wurden. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen soll es zunächst vor der Disko in der Neukölner Straße gegen 4 Uhr aus bislang unbekannten Gründen zwischen einem 22-Jährigen und einem unbekannten Mann zu einen verbalen Streit gekommen sein, der dann handgreiflich wurde. Bekannte des einen und des anderen sollen sich dann eingemischt haben, so dass sich eine größere Rangelei zwischen verschiedenen Personen entwickelt habe. Plötzlich sollen zwei Autos am Ort eingetroffen sein deren Insassen sich an der Auseinandersetzung beteiligten. Ein bislang unbekannter Mann sei zu einem der Fahrzeuge zurückgegangen, habe ein Dose mit Reizstoff geholt und wahllos in die Menge gesprüht. Anschließend flüchteten mehrere unbekannt gebliebene Tatverdächtige mit den beiden Autos. Zwei Frauen und fünf Männer im Alter von 19 bis 22 Jahren erlitten durch den Reizstoff Reizungen der Augen und der Atemwege. Während sechs Verletzte am Ort durch Rettungskräfte medizinisch versorgt wurden, musste ein 22-Jähriger zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die weiteren Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung hat ein Fachkommissariat der Direktion 5 übernommen.