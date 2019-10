Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Nr.2500

Mehrere Rippenbrüche und einen Beckenbruch erlitt ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Alt-Treptow. Nach derzeitigen Erkenntnissen bog ein 61-Jähriger gegen 19 Uhr mit seinem VW von der Puschkinallee nach links in die Bouchéstraße ab. Er selbst gab an, vorher niemanden bemerkt zu haben und lediglich durch einen lauten Knall aufmerksam geworden zu sein. In diesem Moment habe er in seinem Rückspiegel den stürzenden Motorradfahrer bemerkt. Der 57 Jahre alte Motorradfahrer konnte aufgrund der Verletzungen noch nicht abschließend zu dem Unfall befragt werden. Aufgrund der Unfallsituation wird jedoch davon ausgegangen, dass er auf der Puschkinallee in entgegenkommender Richtung unterwegs war und von dem Autofahrer übersehen worden war. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den Verletzten in eine Klinik. Die Puschkinallee musste für rund 45 Minuten gesperrt bleiben.