Blinder Mann beim Einparken umgefahren

Nr. 2487

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in der Ludwig-Richter-Straße in Plänterwald wurde ein blinder Mann verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah ein 52-jähriger Citroen-Fahrer gegen 15.40 Uhr beim rückwärts einparken den 34-jährigen Sehbehinderten, der hinter dem Auto die Fahrbahn überqueren wollte. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der 34-jährige Fußgänger stürzte und sich eine Kopfverletzung zuzog. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.