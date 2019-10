Omnibusse beschädigt

Nr.2466

Unbekannte sind gestern in zwei geparkte Reisebusse in Marzahn eingebrochen und haben sämtliche Scheiben beschädigt und die Nothämmer gestohlen. Der 53-jährige Halter der beiden Fahrzeuge sah gestern Nachmittag gegen 15 Uhr in der Märkischen Allee die Beschädigungen an den Bussen und alarmierte die Polizei. Er gab den Einsatzkräften gegenüber an, dass die Fahrzeuge derzeit im Schienenersatzverkehr der Deutschen Bahn eingesetzt werden. Die Ermittlungen dauern an.