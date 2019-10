Diebstahl aus Auto - Festnahme

Nr.2462

Nach einem Diebstahl aus einem Auto wurde gestern Mittag gegen 12.30 Uhr ein 37-jähriger Mann in Charlottenburg festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 43-jähriger Autofahrer, der gerade in seinen Audi einsteigen wollte, von einem Mann in Begleitung eines weiteren Mannes angesprochen, dass sich Bargeld unter seinem Auto befinden würde. Als der 43-Jährige ausstieg um nachzuschauen, öffnete der zweite Mann die Beifahrertür, entwendete eine dort abgelegte Tasche und flüchtete. Mit Hilfe von Zeugen gelang es dem Geschädigten, den 37-Jährigen bis zum Eitreffen der alarmierten Polizeikräfte festzuhalten. Der Tatverdächtige wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht. Sein mutmaßlicher Komplize konnte flüchten. Die Kriminalpolizei der Direktion 2 übernimmt die weiteren Ermittlungen.