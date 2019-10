Festnahme nach Einbruch in Therapieeinrichtung

Nr. 2444

In der vergangenen Nacht wurde in Konradshöhe ein Mann wegen Verdachts in eine Therapieeinrichtung eingebrochen zu sein, durch Einsatzkräfte der Kriminalpolizei festgenommen. Gegen 23.20 Uhr hatte eine Zeugin Geräusche an der Eingangstür der Therapieeinrichtung in der Eichelhäherstraße wahrgenommen und die Polizei alarmiert. Kurz darauf hatte die Zivilstreife den 22-jährigen Tatverdächtigen beim Verlassen des Gebäudes festgenommen und dem zuständigen Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 überstellt.