Räuber mit Wischmopp in die Flucht geschlagen

Nr. 2442

In der vergangenen Nacht kam es zu einem Raubüberfall auf ein Pizzageschäft in Hellersdorf. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen zwei Männer gegen 23.30 Uhr das Geschäft in der Quedlinburger Straße betreten und den 41-jährigen Geschäftsführer unter Vorhalten von Pistolen zur Herausgabe von Geld aufgefordert haben. Der 41-Jährige soll die Räuber daraufhin mit einem Wischmopp in der Hand angeschrien haben, so dass diese die Flucht ergriffen. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 6 übernimmt die weiteren Ermittlungen.