Jugendlicher durch Stiche verletzt

Nr. 2435

In Mitte wurde in der vergangenen Nacht ein Jugendlicher bei einer Auseinandersetzung durch Messerstiche schwer verletzt. Gegen 22.15 Uhr gerieten an den Wasserspielen am Alexanderplatz zwei Gruppen, ein Trio und eine etwa 20 bis 30 Personen starke Gruppe, aus bislang unbekannten Gründen in Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung geendet sein soll. Im weiteren Verlauf erhielt ein 17-Jähriger aus der kleinen Gruppe mehrere Messerstiche in den Rücken. Der Jugendliche wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und sofort operiert. Alarmierte Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 32 nahmen in der Nähe einen 16-jährigen Tatverdächtigen fest und übergaben ihn der Kriminalpolizei. Die Ermittlungen dauern an.