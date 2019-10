Brand in Wäscherei

Nr.2431

In der vergangenen Nacht brannte eine Wäscherei in Moabit. Eine Anwohnerin bemerkte gegen 23.45 Uhr Rauchentwicklung an einem Gebäude in der Quitzowstraße und alarmierte Polizei und Feuerwehr. In der Nähe des stark brennenden Gebäudes stellten Polizisten des Abschnitts 33 zwei Personen fest. Die 38- und 42-jährigen Männer, Mitarbeiter der Wäscherei, sollen aus der brennenden Wäscherei gekommen sein und sich dabei gestützt haben. Der 38-Jährige wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er ambulant versorgt wurde. Der 42-Jährige wurde einem Brandkommissariat überstellt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.