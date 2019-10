Nr. 2429

Mehrere Autos wurden in der vergangenen Nacht in Marzahn durch Feuer beschädigt. Ein Zeuge alarmierte gegen Mitternacht die Feuerwehr in die Liebensteiner Straße, nachdem er sah, dass ein Mercedes Sprinter brannte. Die Flammen griffen auf drei weitere Autos, zwei Opel und einen Toyota, über. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung übernommen.