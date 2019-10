Auf frischer Tat ertappt – Zwei Einbrecher festgenommen

Nr. 2428

Zivilkräfte des Polizeiabschnitts 56 nahmen in der vergangenen Nacht zwei junge Männer in Buckow fest. Die Polizisten konnten beobachten, wie sich drei Personen gegen 2 Uhr in der Rudower Straße erst auffällig mit ihrem Auto unterwegs waren und dann versuchten, sich gewaltsam Zutritt zu einem Geschäft eines Mobilfunkanbieters zu verschaffen. Ein 19- und ein 20-Jähriger wurden von den Polizisten festgenommen. Der dritte Täter flüchtete unerkannt. Der von den jungen Männern genutzte BMW, sowie die daran befindlichen Kennzeichen waren als gestohlen gemeldet. Die Festgenommenen wurden in ein Polizeigewahrsam gebracht.