Diebesbande festgenommen

Nr. 2423

In der vergangenen Nacht wurden in Biesdorf und Friedrichshain insgesamt sieben Personen nach einem Autodiebstahl von Fahndern der Polizeidirektion 5 festgenommen. Zivilfahnder beobachteten gegen 22.30 Uhr vier Männer, die sich an einem Lkw in der Lichtenberger Straße zu schaffen machten und konnten die Tatverdächtigen im Alter zwischen 19 und 54 Jahren wenig später stellen. In diesem Zusammenhang wurde anschließend eine Wohnung in der Andreasstraße in Friedrichshain durchsucht. Hier wurden diverse Handys und eine Festplatte sichergestellt, die aus anderen Diebstählen stammten. Ebenfalls in der Wohnung befanden sich zwei Männer und eine Frau im Alter zwischen 33 und 39 Jahren, die ebenfalls festgenommen wurden. Alle Festgenommenen wurden dem Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 überstellt.