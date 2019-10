Nr. 2417

Gestern am frühen Abend kam es in Lankwitz zu einer Beleidigung mit fremdenfeindlichem Hintergrund. Nach ersten Ermittlungen war ein 41-Jähriger gegen 18.15 Uhr gemeinsam mit seiner zehn Jahre jüngeren Frau und seinen zwei Kindern in der Seydlitzstraße unterwegs, als die Familie von einer der Beschreibung nach älteren Frau fremdenfeindlich beschimpft worden sei. Anschließend entfernte sich die Frau in ein nahe gelegenes Wohnhaus. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin führt die Ermittlungen.