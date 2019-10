Autos brannten

Nr.2413

In der vergangenen Nacht brannte ein Mercedes vollständig aus, ein dahinter parkender VW wurde durch das Feuer im Frontbereich beschädigt. Ein Zeuge hatte den Brand gegen 1 Uhr auf einem Parkplatz in der Rauchstraße in Hakenfelde bemerkt und Feuerwehr und Polizei alarmiert. Die brennenden Autos konnten vollständig gelöscht werden. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt oder gefährdet. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt übernimmt die weiteren Ermittlungen.