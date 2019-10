Motorräder gestohlen - Trio festgenommen

Nr. 2406

Zivilfahnder des Polizeiabschnitts 15 beobachteten heute früh in Prenzlauer Berg den Diebstahl eines Motorrades. Gegen 5 Uhr luden drei Männer in der Raumerstraße Ecke Senefelder Straße ein Motorrad in einen Transporter. Die Polizisten kontrollierten das Trio daraufhin und fanden bei der Durchsuchung des Fiat Ducato vier weitere Motorräder, zwei Honda, eine Kawasaki und eine Suzuki, im Laderaum. Zwei 25-jährige Männer und ihr 19-jähriger Komplize wurden festgenommen und für ein Fachkommissariat eingeliefert. Die Ermittlungen zu den Motorraddiebstählen dauern an.